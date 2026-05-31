Janecarlo Lozano respalda a Claudia Sheinbaum en Rendición de Cuentas con 20 mil maderenses

Gustavo A. Madero

La alcaldía Gustavo A. Madero volvió a hacerse presente con más de 20 mil habitantes de la demarcación, encabezados por el alcalde Janecarlo Lozano, para participar este domingo en la conmemoración del segundo aniversario del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el evento realizado en el Monumento a la Revolución, la mandataria federal hizo un llamado a defender la soberanía nacional y presentó un balance de los principales avances alcanzados por su Adiministración, destacando los resultados obtenidos en materia de bienestar social, crecimiento económico y fortalecimiento de los programas públicos.

Desde las primeras horas del domingo, el contingente proveniente de Gustavo A. Madero comenzó a concentrarse sobre las avenidas Juárez y Paseo de la Reforma para avanzar hacia el recinto. Entre banderas, pancartas y consignas de apoyo, miles de asistentes acompañaron la celebración que reunió a simpatizantes de distintos puntos de la Ciudad de México y del país.

Durante su mensaje, Sheinbaum manifestó los avances alcanzados durante los últimos años y reiteró su compromiso de dar continuidad al proyecto político iniciado en 2018.

De acuerdo con operadores políticos, la movilización envía una señal de fortaleza y cohesión de la base social del movimiento, al demostrar capacidad de convocatoria y organización en torno al proyecto de gobierno encabezado por Sheinbaum.

Para Janecarlo Lozano, la participación masiva de vecinos refrenda el compromiso de la demarcación con el Gobierno Federal. “La GAM camina con el proyecto de transformación y con la presidenta”, expresó.