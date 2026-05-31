Saldo blanco y 130 mil asistentes en acto encabezado por Sheinbaum en el Monumento a la Revolución (Camila Ayala Benabib)

La presentación de lo que se denominó como la “Rendición de cuentas, a dos años del triunfo: honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria”, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, reunió a 130 mil personas y concluyó con saldo blanco, informó la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob).

La dependencia capitalina informó que al acto acudieron asistentes provenientes de las 16 alcaldías de la capital, además de integrantes del gabinete federal, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, así como legisladores locales y federales.

Como parte del operativo de atención ciudadana, autoridades capitalinas instalaron cuatro carpas en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, donde personal de LOCATEL y de la Secretaría de Salud brindó orientación, atención médica básica y apoyo a las y los asistentes.

También se habilitaron dos puntos adicionales con presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México para reforzar la capacidad de respuesta ante posibles incidentes durante el desarrollo de la concentración.

La Secgob detalló que la jornada transcurrió en un ambiente de orden, convivencia y participación ciudadana, sin que se registraran incidentes mayores.

El mensaje presidencial también fue transmitido de manera simultánea en distintas plazas públicas del país, donde, según las autoridades, se registró una amplia participación ciudadana.