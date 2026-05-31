Programas sociales e infraestructura marcan acto encabezado por Delfina Gómez en Tlalnepantla

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez llevó a cabo un acto público en la Plaza Principal de Tlalnepantla, donde, de acuerdo con cifras del gobierno estatal, participaron alrededor de 75 mil personas para seguir el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre avances de gobierno y temas relacionados con la soberanía nacional.

La gobernadora estatal expresó su respaldo a la mandataria federal y destacó la coordinación entre los gobiernos estatal y federal. En un enlace transmitido en vivo, señaló que el trabajo conjunto ha contribuido al desarrollo de distintas áreas en el Estado de México.

se encuentraLos rubros mencionados por autoridades han sido educación, desarrollo económico, campo, salud, seguridad e infraestructura. También se hizo referencia a la reciente inauguración del Tren Suburbano Lechería–Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra considerada prioritaria para la entidad.

La gobernadora también mencionó programas sociales impulsados por el gobierno federal, entre ellos Pensión Mujeres con Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y La Escuela es Nuestra.

Finalmente, la mandataria agradeció el apoyo federal al Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, iniciativa orientada a atender rezagos en esa región de la entidad.