Capturan al “Chícharo”, líder de facción de La Unión Tepito

Cateos en CDMX y Edoméx dejan siete detenidos, droga, armas y más de 140 mil pesos asegurados

Fue detenido Iván “N”, alias “El Chícharo”, líder de una facción de la célula criminal “La Unión Tepito”, dedicados a la venta y distribución de drogas, extorsiones y homicidios en la zona centro de la Ciudad de México.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que en un operativo conjunto, autoridades de seguridad capitalinas, mexiquenses, llevaron a cabo cuatro cateos simultáneos que derivaron en la detención de siete personas, cinco mujeres y un hombre, y el aseguramiento de narcóticos, armas, cartuchos útiles y dinero en efectivo.

Las acciones se realizaron en dos inmuebles de la alcaldía Cuauhtémoc, ubicados en la calle Manuel de la Peña y Peña, colonia Centro, y en dos predios de la colonia Bosques de Aragón, en Nezahualcóyotl, sobre las calles Bosques de Irán y Bosques de los Continentes.

Los lugares fueron identificados como posibles centros de almacenamiento y embalaje de narcóticos, tras trabajos de inteligencia y seguimiento ministerial.

Durante la intervención, se aseguraron:

100 dosis de metanfetamina

98 envoltorios y un paquete con cocaína

3 kilos 250 gramos de marihuana

140 pastillas de distintos colores

Un arma de fuego y 115 cartuchos útiles

143 mil pesos en efectivo

Cinco teléfonos celulares

Los inmuebles quedaron bajo resguardo policial y los detenidos —hombres de 24 y 35 años (“El Chícharo”) y mujeres de 19, 35, 40, 61 y 63 años y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.