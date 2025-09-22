UNAM da primer informe de lo ocurrido en CCH Sur; explica qué pasó con el presunto asesino

Un estudiante fue asesinado en el CCH Sur Las clases se suspendieron para hacer las investigaciones

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que la tarde de este lunes se registró un ataque con arma blanca dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur (CCH Sur). La agresión causó la muerte de un estudiante y un trabajador lesionado.

¿Qué pasó con el presunto asesino del estudiante en CCH Sur?

El presunto agresor, también alumno del CCH, fue asegurado tras un fallido intento de escape y permanece bajo custodia policial en un hospital capitalino.

El comunicado universitario detalló que, al conocerse la emergencia, se activó de inmediato el protocolo de atención para casos de violencia con arma.

Personal del plantel intervino para auxiliar a las víctimas y notificar a las autoridades competentes. La institución confirmó la suspensión inmediata de clases con el fin de proteger a la comunidad y facilitar las investigaciones ministeriales.

¿Cómo ocurrieron los hechos en el CCH Sur?

De acuerdo con el informe policial, un alumno ingresó al campus con el rostro cubierto y atacó a un compañero con una navaja. La agresión resultó mortal. Un trabajador del colegio trató de detener al agresor y terminó herido, por lo que fue trasladado a un hospital.

El estudiante responsable intentó huir dentro del plantel. Al percatarse de que personal de seguridad lo seguía, subió a un edificio y se lanzó al vacío. La caída le provocó fracturas en ambas piernas, lo que permitió su aseguramiento. Posteriormente fue entregado a las autoridades ministeriales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana acudió al CCH Sur, ubicado en Jardines del Pedregal, tras recibir el reporte de una persona lesionada. Aunque en un primer momento el acceso fue restringido, las autoridades del plantel entregaron al probable responsable a los agentes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desplegó a peritos en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.

La UNAM, en su pronunciamiento oficial, condenó los hechos de violencia ocurridos en uno de sus planteles y expresó su solidaridad con la familia del estudiante fallecido. Además, llamó a la comunidad a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales mientras avanzan las investigaciones.

Clara Brugada fija postura sobre agresión en CCH Sur

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, explicó que su administración puso a la disposición de la UNAM todo el apoyo.

“Lamento profundamente los hechos ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur, de la UNAM, donde falleció un joven y otras dos personas resultaron lesionadas. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos, y mi solidaridad a toda la comunidad estudiantil”, señaló.