Entregan cuerpo de estudiante asesinado en CCH Sur; alumnos hacen ofrenda fuera del plantel

Ofrenda fuera de las instalaciones del CCH Sur (Rogelio Morales Ponce)

Este martes fue entregado a sus familiares el cuerpo de Jesús Israel, estudiante de 16 años del CCH Sur, quien fue asesinado al interior del plantes por otro estudiante identificado como Ashton “N”.

Autoridades indicaron que la causa de muerte fue gracias a una herida ocasionada por un instrumento punzocortante lesionante de estructuras anatómicas del cuello.

Ofrenda fuera de las instalaciones

Asimismo, estudiantes del CCH colocaron velas y carteles en memoria de la victima y otro colectivo de alumnos marcharon camino a la Rectoría de la UNAM para exigir que las autoridades resuelvan el caso de inseguridad en el plantel, ya que no es el primer caso de violencia dentro de las instalaciones.