Escapa reo del Reclusorio Oriente; investigan a 7 custodios y al director

Reclusorio Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. (Graciela López Herrera)

Una Persona Privada de la Libertad no fue hallada durante el pase de lista durante la noche del pasado 23 de septiembre en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Durante el pase de lista nocturno, personal de Custodia Penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó a las autoridades de la cárcel que el presunto criminal Marvin Didier Barrientos Flores, de 27 años de edad, no se encontraba.

De inmediato, se activó el protocolo de búsqueda, así como el sobrevuelo de helicópteros Cóndor.

Además, se solicitó la presencia de personal de la Dirección General de Asuntos Internos para las entrevistas con los custodios en turno e integrar la carpeta de investigación administrativa interna.

El recluso fue detenido el pasado 13 de febrero pasado e imputado por tentativa de homicidio, después de que lesionó con un cuchillo de cocina y un tubo a vecinos en una riña ocurrida en la alcaldía Magdalena Contreras.

Posteriormente, siete custodios y el Director del Reclusorio, César Pilares Viloria --- hermano del exsubprocurador capitalino --- fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso; mientras que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia al interior y el exterior del centro penitenciario para la localización de la persona y para determinar el tipo de omisiones en los controles y supervisión y ejecutar las sanciones y acciones de reforzamiento correspondientes.

César Pilares Viloria tenía pocas semanas en el cargo como director del penal.

Fuga de 3 del “Cártel de Sinaloa”

En enero del 2020, tres internos se escaparon del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en la alcaldía Xochimilco.

Estas personas fueron identificadas como Luis Fernando Meza González y Víctor Manuel Félix Beltrán, alias “El Vic”, operador del Joaquín “El Chapo” Guzmán. los tres sinaloenses, acusados de delitos contra la salud. También, Yael Osuna Navarro, originario de Nayarit, imputado por asociación delictuosa. Los sujetos integran el “Cártel de Sinaloa”.

“El Vic” fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), durante la madrugada del 26 de octubre del 2020, en el piso 9 de la Torre 4, del complejo habitacional B-Grand Lomas, Santa Fe, ubicado a un costado de la autopista México-Toluca.

Sus principales zonas de movilidad eran Culiacán, Sinaloa; Zapopan, Jalisco y la Ciudad de México.

“El Vic” es sucesor de su padre Víctor Manuel Félix Félix, alias “El Señor”, consuegro de Guzmán Loera, y que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras haber sido detenido el 18 de marzo de 2011, por ser el encargado del lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.

El criminal también operaba el tráfico de heroína hacia Estados Unidos, para lo cual mantenía vínculos con otras organizaciones delictivas encargadas de la producción y trasiego de estupefaciente en las entidades de Guerrero y Jalisco.

Félix Beltrán también mantenía la identidad de Francisco Esparza Rangel, con la finalidad de adquirir propiedades, vehículos y negocios.

Los criminales mantenían procesos de extradición en juzgados federales, a solicitud del Gobierno de Estados Unidos.

Por ello, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió 11 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos que estuvieron presuntamente implicados en la fuga.

Los reos se encontraban en la Zona 1 de ingreso del penal. Entre ellos y el exterior había cinco rejas de seguridad que estuvieron abiertas durante su fuga, esto arrojó la hipótesis de que personal del Reclusorio apoyó a los internos a escapar del penal.

Dadas las investigaciones, se determinó la presunta participación de personal del penal en la fuga.

Detenidos Miembros del "Cártel de Sinaloa" que se escaparon del Reclusorio Sur. (Especial)

Escape de Roberto “N” en 2023

Después, el 30 de marzo del 2023, un reo se fugó de ese mismo centro penitenciario, cuando el sujeto, identificado como Roberto ‘N’, no se presentó al pase de lista reglamentario.

Ante la ausencia de la persona privada de la libertad, de inmediato se activaron los protocolos por la posible evasión del reo.

Tras un operativo de búsqueda, cuatro custodios fueron detenidos por el delito de evasión y puestos a disposición de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Roberto ‘N’ estaba preso desde el 2022 por el delito de robo calificado.

“El Fugas” y su último escape en 2016

Antes, el 30 de mayo del 2016, Roberto Sánchez Ramírez, “El Fugas”, salió por la puerta principal de los juzgados del Reclusorio Oriente.

“El Fugas”, se había escapado en cuatro ocasiones de reclusorios como el Oriente, Norte y Sur de la Ciudad de México.

La primera vez fue en 1991, cuando se escapó del Reclusorio Norte, donde cumplía una sentencia de 49 años de prisión por delitos de secuestro, robo calificado y asociación delictuosa. En el 98 se fugó del Reclusorio Oriente y en el 99 del Sur.

Luego de que fue sentenciado a 100 años de prisión por asociación delictuosa, robo calificado, secuestro y portación de armas, se fugó por cuarta ocasión junto a otro recluso mientras eran trasladados al reclusorio Oriente, de donde ya se fugado años atrás.

El grupo de criminales era llevado a los juzgados del reclusorio Oriente, pero “El Fugas” y su compañero desaparecieron tras pedir permiso para ir al baño.

Según las indagatorias, los delincuentes aprovecharon la distracción de las autoridades para ingresar al área de Archivos Muertos, donde se cambiaron de ropa y salieron por la puerta principal.