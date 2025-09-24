Refuerzan operativos de seguridad en Ecatepec con despliegue unificado

Refuerezan acciones contra la inseguridad en Ecatepec

Seguridad — Con el fin principal de inhibir delitos de alto impacto, como el robo de vehículos, y brindar seguridad a las familias residentes de la zona, fuerzas del Mando Unificado Oriente, con la asistencia de la policía municipal, estatal y la Marina, realizaron un operativo de disuasión en las colonias Las Américas y Jardines de Morelos.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, supervisó personalmente el arranque del despliegue en el centro comercial Las Américas. El operativo reunió un total de 10 unidades y 56 elementos de diversos cuerpos de seguridad, incluyendo la Policía de Género, sectores, el Grupo de Operaciones Especiales y Motopatrullas de la policía municipal, sumándose también la Fuerza de Tarea Marina y la policía estatal.

“Seguimos en los operativos con el Mando coordinado, está aquí la Marina, policía estatal y las policías municipales que hoy más que nunca se están capacitando y profesionalizando porque queremos que los vecinos cada día ganen más confianza de nuestros policías”, afirmo la alcaldesa.

Cisneros Coss precisó que diariamente se realiza una suma de esfuerzos entre corporaciones policiacas federales, estatales y municipales. Esta coordinación constante, según explicó, tiene como propósito mantener a la baja los índices de delitos de alto impacto que se registran en el municipio.

“Todos los días estamos trabajando con el Mando Unificado, cerrando filas para poder traer la paz y la tranquilidad a Ecatepec”, aseveró la edil. Además, recalcó la determinación de su administración: “No vamos a ceder, vamos a seguir combatiendo con fuerza, fortaleza y pericia para poder establecer ambientes de paz para las familias”.

El despliegue táctico recorrió principalmente la Avenida Central y varias vialidades interiores del fraccionamiento Las Américas, tales como Avenida Insurgentes y Simón Bolívar. La presencia de las fuerzas de seguridad se hizo visible a lo largo de estos puntos considerados clave para la estrategia de prevención.

Posteriormente, el operativo se extendió hacia la colonia Jardines de Morelos. En esta zona, los elementos patrullaron la avenida que lleva el mismo nombre de la colonia, así como la Avenida Miguel Hidalgo y la calle Bosques de Ombúes, con el fin de ampliar el radio de acción y disuadir actividades delictivas.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca generar una percepción de seguridad y responder a las demandas ciudadanas mediante un trabajo coordinado. La estrategia se enmarca en los esfuerzos continuos por recuperar los espacios públicos y fortalecer la confianza de la comunidad en sus instituciones.

