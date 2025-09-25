Hallan en el Bosque de Chapultepec nueva especie de luciérnaga

Desde el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA), la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), a través de la Dirección General de Coordinación de de Políticas y Cultura Ambiental (DGCPCA), en coordinación con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP)y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de los Institutos de Ecología y Biología, informó del descubrimiento de una nueva especie de luciérnaga en el Bosque de Chapultepec.

La presentación de la nueva luciérnaga tuvo lugar en el marco de la conferencia de prensa “Mujeres mexicanas que nos iluminan: nombremos una nueva especie de luciérnaga”, donde se detalló que dicho descubrimiento fue resultado del BioBlitz realizado en septiembre de 2024 en la primera sección del Bosque de Chapultepec, se trata de un ejercicio de observación científica y ciudadana en el que participaron más de 200 estudiantes y 30 especialistas de diversas disciplinas.

Durante el BioBlitz se identificaron ejemplares del género Photinus que no correspondían a ninguna especie previamente registrada en la capital, lo que derivó en una exhaustiva revisión y comparación con especies cercanas, como Photinus palaciosi y Photinus hendrichsi, a raíz de lo cual se confirmó que se trataba de una luciérnaga inédita para la ciencia, completamente nueva.

A propósito, el Dr. Daniel Edwin Domínguez León, profesor de asignatura y responsable de esta iniciativa en el Instituto de Biología y la Facultad de Ciencias de la UNAM, se dijo satisfecho y feliz de haber colaborado en el BioBlitz y registrar una nueva especie de luciérnaga en Chapultepec, acontecimiento dado en una ciudad donde existen muy pocos estudios y colectas. Mencionó que México ocupa el segundo lugar mundial en diversidad de luciérnagas y este hallazgo refuerza la importancia de seguir impulsando la investigación y conservación de nuestra biodiversidad.

Por otro lado, Ángel Tamariz, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, destacó que el hallazgo de una nueva especie de luciérnaga en Chapultepec permite dimensionar la magnitud y relevancia de este bosque en la vida de la ciudad. Recalcó que el gobierno de la Ciudad de México habilitó la plataforma “Plaza Pública”, donde la población podrá votar por el nombre de esta especie, en un ejercicio democrático que reforzará nuestros vínculos con la biodiversidad de la CDMX.

“Pocas veces se hace un evento para anunciar el descubrimiento de una nueva especie, en este caso, de una nueva especie de luciérnagas, y aún menos, hay eventos para abrir una convocatoria pública para que la ciudadanía pueda votar por el nombre que va a recibir esta nueva especie que se descubrió hace un año en el Bosque de Chapultepec”, celebró la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México Julia Álvarez Icaza, subrayó además que el BioBlitz es uno de los proyectos que “apoyamos con más corazón, que más nos entusiasma, que más creemos en la capacidad, en términos de resultados y de vinculación con otras instituciones”.

La titular de Medio Ambiente CDMX aseveró que este esfuerzo conjunto entre la SEDEMA y la UNAM es “un ejemplo concreto y tangible de cómo una alianza puede dar frutos al grado de poderle hoy presentar a la Ciudad de México que se descubrió una nueva especie de luciérnaga en el Bosque de Chapultepec”.

A decir de los involucrados en este hito, el hallazgo suma ya 17 especies de luciérnagas en la Ciudad de México y refuerza la importancia de las áreas verdes urbanas como refugios de biodiversidad y bioindicadores de la salud ambiental, rubro en el que el Bosque de Chapultepec se ubica como uno de los últimos santuarios de esta nueva especie, lo que crece su valor como patrimonio natural, histórico y cultural de la capital mexicana.

Para registrar y difundir este hallazgo, así como para involucrar a la ciudadanía en la construcción del conocimiento, se conformó el Comité Científico y Cultural para la Identidad Taxonómica de la Luciérnaga de Chapultepec, órgano que determinó que el nombre oficial de la nueva especie sería elegido a través de una votación pública, consulta que estará abierta del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2025 en la plataforma Plaza Pública: https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/nombre-luciernaga.

La ciudadanía podrá elegir entre cinco propuestas de nombres inspirados en mujeres mexicanas que iluminaron la historia del país con su sabiduría, fortaleza y legado: Irene Elena Motts Beal, Magdalena Cervantes Castañeda, Malinalli Tenepal, María Sabina y Rosario Castellanos.