Ecatepec inaugura Sendero Seguro en el Parque de los Ahuehuetes, Jardines de Morelos Sección Playas

El Parque de los Ahuehuetes, ubicado en Jardines de Morelos Sección Playas, se transformó en un nuevo Sendero Seguro gracias a la colaboración entre autoridades municipales y la propia comunidad, que durante meses impulsó la recuperación de este espacio público.

Con la instalación de 17 postes, 62 luminarias y 15 reflectores, el sitio que anteriormente permanecía en penumbras ahora cuenta con iluminación adecuada que brinda seguridad a los peatones y a las familias que acuden a disfrutarlo. La iniciativa forma parte del programa municipal para recuperar parques y zonas recreativas que habían sido abandonadas y convertidas en focos de inseguridad.

El lugar no solo fue iluminado, también recibió una intervención integral: la Dirección de Servicios Públicos de Ecatepec realizó el balizamiento de 675 metros lineales, así como el retiro de 103 toneladas de escombro y basura que por años permanecieron acumuladas junto a las vías del ferrocarril.

Vecinas y vecinos de la zona fueron pieza clave en este rescate, al sumarse a las jornadas de limpieza y cuidado de los más de 20 ahuehuetes de más de 15 metros de altura que dan identidad y belleza al parque. Su participación comunitaria permitió transformar un terreno descuidado en un área verde digna y llena de vida.

Hoy, el Parque de los Ahuehuetes no solo representa un espacio de recreación y convivencia, sino también un ejemplo del poder de la organización vecinal cuando se suma a los esfuerzos institucionales.

Autoridades locales destacaron que el nuevo Sendero Seguro mejorará la movilidad peatonal, permitirá a las familias recorrerlo con tranquilidad y fomentará la apropiación del espacio público. Asimismo, reconocieron el valor ambiental del parque, al tratarse de un pulmón natural que resguarda especies emblemáticas como los ahuehuetes.

Este proyecto refleja la importancia de la coordinación entre ciudadanía y gobierno: cuando las y los ecatepenses trabajan unidos, se logran acciones de alto impacto que fortalecen la seguridad, la convivencia y el bienestar comunitario.