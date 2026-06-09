Entregan acciones de rehabilitación urbana y alumbrado en Barrio La Asunción

La alcaldía Iztacalco informó la conclusión de diversas acciones de mejoramiento urbano en el Barrio La Asunción, como parte del programa Comunidad Segura, iniciativa orientada a la recuperación de espacios públicos, el fortalecimiento de servicios urbanos y la atención de necesidades comunitarias.

La alcaldesa Lourdes Paz señaló que estas intervenciones buscan mejorar la imagen urbana, reforzar las condiciones de seguridad y contribuir a la recuperación de espacios de uso común para los habitantes de la zona.

Las acciones incluyeron obras de mantenimiento vial, entre ellas bacheo con asfalto, bacheo con concreto estampado, renivelación de adoquín y aplicación de señalamiento horizontal, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad peatonal y vehicular.

Entregan acciones de rehabilitación urbana y alumbrado en Barrio La Asunción

En materia de alumbrado público, la alcaldía reportó la instalación de 220 luminarias en distintos puntos del barrio. De acuerdo con la información oficial, se colocaron 47 luminarias de 100 watts, 121 de 170 watts, 34 de 250 watts y 18 de 400 watts, además de realizarse intervenciones en tres superpostes.

Además, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en diversos inmuebles públicos.

En el Mercado Iztacalco se realizaron labores de desazolve y pintura del portón del contenedor de residuos, mientras que en la Casa de Cultura 7 Barrios se efectuaron trabajos de impermeabilización de canaletas, pintura de fachada, revisión de módulos sanitarios y colocación de lámparas.