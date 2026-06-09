Estudiantes de la Prepa 100 exponen obras en la FARO de Texcoco

Exposición Sueños y Realidades

El Gobierno Municipal de Texcoco, a través de la Dirección de Cultura, inauguró en la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) la exposición Sueños y Realidades, realizada por alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial Número 100 (PREPA 100), como una muestra de reconocimiento al talento y la creatividad de los jóvenes.

El presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez asistió a la inauguración acompañado por la presidenta honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Texcoco, Yesenia Armas Tobón, y la directora de Cultura, Petra Gallegos Pedraza.

El alcalde reconoció la vocación de esta escuela, de su directora y de sus profesores, quienes han preparado a una gran cantidad de jóvenes que hoy en día son ciudadanos profesionistas.

Reiteró el apoyo que siempre se le ha brindado a la “Prepa 100” y llamó a los estudiantes a no bajar la guardia, a seguir adelante destacando su talento.

“Un héroe se hace cuando se lucha una y otra vez por los logros, por alcanzar las metas y por destacar las habilidades, el arte y la creatividad”, expresó.

Una de las jóvenes estudiantes explicó que su serie de imágenes representa lo complicado que es el ser humano, tomando como referentes a Nietzsche y a Bauman para criticar la moral actual. “Normalmente es más fácil ver lo físico, lo que las personas llevamos por fuera; no conocemos todo el proceso que hay detrás. Es muy fácil decir que somos el universo de nuestras cabezas, pero no es sencillo comprender la complejidad de la gente”, afirmó.

La directora de la institución, Sol María Silva Vázquez agradeció al Gobierno Municipal, a la Dirección de Cultura y a la Escuela de Bellas Artes por el impulso dentro de su plantel educativo, así como por la apertura de estos espacios de expresión para la juventud.

La exposición Sueños y Realidades estará en exhibición durante esta semana en el espacio museográfico de la FARO, un lugar clave para la cultura y el arte en Texcoco.