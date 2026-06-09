Se impidió el paso a manifestantes de la CNTE para no intervenir en la inauguración del mundial: GCDMX

Maestros Secretario de Gobierno, César Cravioto. (SSC)

El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que el bloque de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al que le fue impedido el paso en Calzada de Tlalpan, se debió a que en la zona se celebrará próximamente la inauguración del mundial de la FIFA, por lo que es imposible que por el momento se lleven a cabo manifestaciones en las zonas cercanas al estadio Ciudad de México.

Puntualizó que la misma determinación se les comunicó a colectivos de búsqueda de personas, así como al grupo “antimundialista”, respecto a que existirá un cerco de seguridad en las inmediaciones del coloso de Santa Úrsula.

Cravioto mencionó que así como se debe de respetar el derecho a la libre manifestación, también los asistentes al estadio tienen la posibilidad de acudir a la justa deportiva en tiempo y forma.

Agregó que los accesos al Centro Histórico han aumentado con el paso de los días, con la finalidad de que los comerciantes formales sufran menores afectaciones dados los panteones de los maestros que se mantienen en el espacio público.

Respecto a los avances en las negociaciones con los maestros, Félix Arturo, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, afirmó que se mantiene el diálogo y la escucha a las peticiones, sin embargo, llamó a que el ciclo escolar no debe de perderse y que las protestas se realicen de manera pacífica.