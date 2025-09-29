GAM inaugura Centro de Inteligencia; monitoreará más de 4,500 cámaras de vigilancia

En la alcaldía Gustavo A. Madero, gobernada por Janecarlo Lozano se inauguró el primer Centro de Inteligencia GAM, un espacio desde donde se monitorearán más de 4,500 cámaras de vigilancia.

Dicho centro se encuentra enlazado al C5 de la Ciudad de México con la intención de brindar respuesta inmediata a emergencias en la demarcación mediante un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial con detección de rostros, conteo de personas y vehículos en tiempo real.

El alcalde de Gustavo A Madero, Janecarlo Lozano destacó que este primer Centro de Inteligencia GAM es el mejor equipado de las alcaldías de la Ciudad de México y el segundo a nivel municipal en el país, cuenta con una pantalla cóncava de 12 metros de largo y 2 metros de alto que permite realizar la vigilancia de distintas cámaras de seguridad de manera simultánea,

Las cámaras de vigilancia son supervisadas las 24 horas por elementos especializados en la materia, además, parte de la infraestructura es una “sala de crisis” donde se gestiona la operación durante una emergencia.

“Esta deuda era histórica con nuestra alcaldía, hoy estamos cumpliendo deudas históricas. Somos la segunda alcaldía más grande de la ciudad, un millón doscientos mil habitantes, de los municipios más grandes del país, que no tuviéramos un centro de monitoreo era irresponsable”, declaró.

El alcalde Janecarlo Lozano detalló que como complemento a la estrategia de seguridad instalará mil 500 tótems con cámaras de vigilancia de 360 grados y un botón de auxilio que al presionarlo enlaza a la víctima con un monitor del Centro de Inteligencia que lo canaliza con la Policía Auxiliar del Sector 65 “Bisonte” perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes asisten a brindar la atención a quien lo solicita de manera inmediata.

Lozano fue respaldado por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Pablo Vázquez; así como el Coordinador General del C5 en la Ciudad, Salvador Guerrero Chiprés; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, y la Fiscal de Gustavo A Madero, Erika Montebello.