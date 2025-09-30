Robo en Sanborns CDMX: sujetos armados asaltan tienda en Colonia del Valle

Asalto en Sanborns Sujetos armados ingresaron a la tienda (Archivo Cuartoscuro)

La tranquilidad en un sector de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, se vio alterada por un violento asalto en una tienda Sanborns.

¿Cómo fue el asalto a la tienda Sanborns?

Cinco hombres armados con objetos punzocortantes ingresaron a la sucursal y, bajo amenazas, sustrajeron diversas piezas de joyería, relojes y lentes, antes de emprender una huida.

El robo, que no dejó personas lesionadas, provocó una rápida respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, que activó un cerco virtual para localizar a los responsables utilizando las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

Los delincuentes abandonaron sus motocicletas en la calle Pitágoras y continuaron la fuga a pie, dificultando su captura inmediata.

De acuerdo con los reportes oficiales, los sujetos entraron al establecimiento con extrema rapidez y amedrentaron al personal con objetos punzocortantes. La precisión con la que sustrajeron los artículos de valor sugiere que conocían la disposición de las vitrinas y exhibidores, lo que plantea un posible trabajo previo de planeación.

El gerente de la tienda fue asesorado para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras la SSC continúa revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los probables responsables. Hasta el momento, las pérdidas exactas no han sido cuantificadas, aunque se presume que el botín incluye relojes de alta gama, joyería fina y lentes de marca.

Investigan robo en tienda Sanborns

Las autoridades señalaron que la investigación se centra en la ruta de escape y la colaboración de los sistemas de videovigilancia para rastrear a los delincuentes. La localización de las motocicletas abandonadas en la calle Pitágoras permitió avanzar en la investigación, aunque la fuga a pie de los sujetos representa un desafío adicional.