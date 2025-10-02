Otro socavón enorme en Iztapalapa: se abre la tierra 5 metros en Escuadrón 201

Socavón en Iztapalapa El hoyo se abrió en la calle Jorge Enciso de la Colonia Escuadrón 201.

La mañana de este jueves se reportó la formación de un socavón en el cruce de las calles General Radamés Gaxiola Andrade y Jorge Enciso, en la colonia Escuadrón 201 de la alcaldía Iztapalapa.

Así se abrió el socavón en la colonia Escuadrón 201 de Iztapalapa

De acuerdo con vecinos de la zona, días antes se había registrado una fuga de agua en el mismo punto, lo que habría debilitado el pavimento hasta provocar el hundimiento.

El área afectada fue acordonada por autoridades para prevenir accidentes, mientras personal de servicios urbanos y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México se prepara para iniciar los trabajos de reparación.

Habitantes de la colonia señalaron su preocupación por el riesgo que representa la oquedad para peatones y automovilistas, y pidieron a las autoridades agilizar la atención para evitar mayores daños en la vialidad.

Socavón en Escuadrón 201 Autoridades ya trabajan en la zona para reparar el socavón.

En tanto, la alcaldía Iztapalapa exhortó a los conductores a utilizar vías alternas para evitar complicaciones en la circulación y garantizó que se mantendrá vigilancia en la zona hasta que concluyan los trabajos de rehabilitación.