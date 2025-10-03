Atrapan al “Terry”, extorsionador “gota a gota” de “Los Malportados” en Azcapotzalco

Detenido "El Terry". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Adrián Michel Zapiain Islas, alias “Terry”, de 44 años de edad, integrante de la célula de los “Mal Portados” o “Cartel Nuevo Imperio”, en la alcaldía Azcapotzalco.

Este grupo se dedica a la venta y distribución de droga y préstamos “gota a gota”.

Tras trabajos de inteligencia, las autoridades catearon un predio ubicado en la cerrada de Heptano, de la colonia Santa Cruz Acayucan.

Como resultado de esta acción, se aseguraron cinco libretas, cinco teléfonos celulares, una caja de plástico que contenía varias cajitas de cartón y bolsitas con cierre hermético, dos bolsas con estampillas, diversa documentación, una computadora portátil y una tableta electrónica color negro.

Además, se aseguraron dos vitroleros, uno de ellos con pastillas psicotrópicas y otro con varias dosis de cocaína, así como una bolsa de plástico transparente con varios envoltorios, dos refractarios de plástico y dos bolsas con la misma sustancia y una bolsa con diversas pastillas de color blanco, rosa y azul.

También se hallaron varios recipientes que contenían cigarrillos con marihuana, diversas cajas que contenían la misma hierba, una báscula gramera, una caja de cartón con diferentes artículos para arma de fuego, una pistola con dos cargadores, un arma de fuego larga, un lanzagranadas y un vehículo.