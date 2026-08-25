No son números suficientes, pero apresuramos las investigaciones por despojo: Bertha Alcalde

Despojo Fiscal capitalina, Bertha Alcalde. (FGJCDMX)

Bertha Alcalde, fiscal capitalina, prometió que se dispondrá de más personal de investigación para acelerar las investigaciones del delito de despojo, dado que, dijo, si bien el número de aseguramientos de propiedades “no son suficientes” en comparación con las denuncias presentadas en el Ministerio Público, la estrategia promete acelerar las indagatorias con un equipo que logre la pronta persecución de este ilícito.

Esto, en respuesta a Crónica, al cuestionar que mientras el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México anunció el aseguramiento de ocho inmuebles que mantenían carpetas de investigación por despojo en un plazo de 12 días, en el mes de julio se registraron 357 denuncias por este crimen en la capital, es decir, el 2.24 por ciento de las propiedades ocupadas de manera ilegal fueron regresadas a sus dueños conforme a los reportes presentados en el Ministerio Público.

Del mismo modo, en una actualización de estadísticas de despojo en la capital, la Fiscalía informó que del cinco al 23 de agosto se presentaron 214 denuncias por despojo y que 50 fueron descartadas. En ese lapso se efectuaron 38 aseguramientos de propiedades — 23.17 por ciento de las denuncias — 10 devoluciones — 6.1 por ciento de las acusaciones — y 21 judicializaciones de casos.

“Efectivamente, si nosotros nos vamos al número más amplio de denuncias que tenemos por despojo, pues podemos decir: no son números suficientes ¿Qué vamos a hacer con todos los demás casos? Y la idea es esta: primero, en los casos donde efectivamente tenemos despojos con información suficiente desde un inicio, apresurar los aseguramientos y judicializaciones”.

“Número dos: apresurar las investigaciones en los casos que requieren mayo número de datos de prueba, lo que estamos haciendo es fortalecer el equipo con más Ministerios Públicos, la idea es tener más. Más Policías de Investigación para poder hacer investigaciones más rápidas y muy importante, para poder dar atención a todos estos casos necesitamos dos vías: los mecanismos alternativos de solución de controversias, mediaciones en donde los casos donde todavía es incierto si hay un despojo y la controversia sigue, lo ideal es acercar ese mecanismo y no alargar el proceso por varios años, ha habido muy buena respuesta”.

“En los casos donde identificamos que no hay de ninguna forma despojo, poder cerrar estos casos, determinarlos con no ejercicios de la acción penal pero poder orientar las personas por la vía legal que corresponde, hablar con ellos, explicarles por qué como tal lo que se denunció no es un despojo y poder acercar a la autoridad correspondiente para que se trate como tal”, declaró Bertha Alcalde.

Del cinco al 23 de agosto se lograron 136 derivaciones a Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) y se celebraron 27 acuerdos reparatorios.

De enero del 2026 hasta antes de que el operativo fuera consolidado hasta agosto, 46 personas fueron detenidas, relacionadas con reportes de allanamientos, ingresos por la fuerza o ingresos aparentemente irregulares, a inmuebles en distintas zonas de la Ciudad de México, pero en esos meses dos mil 323 denuncias se abrieron en el Ministerio Público.

Entre las detenciones relevantes que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que días después de afianzar la estrategia, el seis de agosto, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la colonia Valentín Gómez Farías, fueron detenidos ocho hombres, por encontrarse al interior de un predio sin poder acreditar su pertenencia. Aún con estos resultados, en esa demarcación ocurrieron 18 despojos previos en el año, en la colonia Moctezuma Segunda Sección con mayor incidencia con tres reportes, seguido Jardín Balbuena y Aquiles Serdán con dos carpetas en cada localidad.

Con todo y que el ocho de agosto, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la colonia Panamericana, fueron detenidas tres mujeres y cinco hombres, por ingresar de forma violenta a un predio, esa demarcación ocupa el tercer sitio en denuncias por el delito de despojo de enero a julio del 2026, con 59.

Otra de las acciones ejecutadas por la SSC ocurrió el 10 de agosto, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Santa María la Ribera, donde fueron detenidas tres mujeres y tres hombres, por ingresar a un predio mediante la ruptura de cerraduras. Este territorio se mantiene en el primer sitio en denuncias por despojo en 2026 y del total de las 81 carpetas iniciadas hasta julio, cinco de estas invasiones fueron en Santa María la Ribera.

El 14 de agosto del 2026, en Iztapalapa, en la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección, la policía capitalina arrestó a cuatro sujetos, por ingresar a un predio a través del cambio de cerraduras, más en los primeros siete meses del 2026, esa alcaldía registró 75 denuncias por despojo, segundo lugar en la Ciudad de México.