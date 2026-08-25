Tanzanios, Cártel de Tláhuac y Rodolfos, principales invasores en CDMX: FGJ

Despojo Imagen ilustrativa. (Cristian Hernández)

La titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde, confirmó que los grupos delictivos “Los Tanzanios”, “Cártel de Tláhuac” y “Los Rodolfos”, son las células criminales con más operación en el delito de despojo en la Ciudad de México.

Crónica publicó que agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina, declararon que desde hace más de 10 años, se tuvo poco interés por perseguir este crimen y dejaron crecer a pequeños grupos criminales de invasores que en la actualidad son grandes bandas de delincuentes.

“Hay distintas organizaciones involucradas, la Unión Tepito que está involucradas en temas de despojo; Cártel de Tláhuac con distintas células que también sabemos que han estado involucrados al tema de despojos”.

“Los Rodolfos y algunos grupos que tenemos en seguimiento. Es fundamental que podamos atender los casos donde hay posible crimen organizado involucrado, estamos coordinándonos con una unidad especial que se creó para atender casos que requieren investigaciones más profundas a partir de grupos y modus operandi en zonas”.

“Tenemos una unidad de investigaciones complejas donde estamos atendiendo, realizando investigaciones muy importantes que nos van a permitir en estos casos de estructuras más complejas que pudieran estar involucradas en el delito de despojo y con distintos actores, poder asegurarnos de desarticularlas”.

Sin embargo, Alcalde prefirió no mencionar el nombre de los sindicatos de despojadores. En información obtenida por Crónica, “Los 300”, “UPREZ”, “Fundación LERO” y “Justicia Social y Vida Digna” son las organizaciones participantes de este delito más consolidadas en la capital.

“Sí hay algunas organizaciones que se tienen identificadas, no es como tal un patrón que se dé en la mayoría de los casos de despojo, menos los denunciados recientemente porque damos clasificación a estos casos, pero sí hay varios casos detectados en donde pudiera haber organizaciones sociales de distinto tipo involucradas”.

Y prometió enfatizar las indagatorias hacia estos grupos: “sea quien sea, si se dan despojos aunque haya como tal organizaciones, vamos a proceder”.

La célula de invasores más poderosa, según información compartida por personal de la PDI a Crónica, son “Los Tanzanios”, considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona oriente de la capital. “Los Tanzanios” tienen presencia en la alcaldía Iztapalapa y los municipios de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.

El dirigente de las invasiones es Nicolás “N”, alias “El Nico”, fundador del grupo delictivo. Este sujeto fue ascendido a líder del grupo criminal cuando Manuel “N”, el entonces jefe fue detenido en el año 2005. A partir del crecimiento de “Los Tanzanios”, comenzaron a ser perseguidos por las autoridades debido a que sus integrantes son responsables de múltiples homicidios, secuestros, extorsiones, cobro de piso, venta y distribución de droga, así como de despojo y el control de hoteles dedicados a la prostitución.

En Xochimilco, Milpa Alta y Magdalena Contreras operan “Los Rodolfos”, bajo el mando de Luis Enrique “N”, alias “El Michelín” o “El Mamado”, líder del grupo criminal, el cual opera en las alcaldías Tlalpan, Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco bajo los delitos de extorsión, narcomenudeo, homicidio y despojo.

Este criminal actúa en complicidad con Yair “N”, alias “Golden Boy” principal operador del grupo, relacionado con los delitos de narcomenudeo, tala ilegal de árboles, homicidio, extorsión y despojo de predios.

En este equipo de invasores están José “N”, quien lideraba al grupo de golpeadores para hacer los despojos e Isair Apolinar Olivares, fungía como líder de sicarios.

El involucramiento de “Los Rodolfos” en los despojos comenzó con Gerardo “N”, alias “El Yayo”, dirigente del grupo delictivo detenido en 2022 y que operaba el sur de la capital del país y en municipios mexiquenses.

Tras el homicidio de Héctor Rodolfo “N”, alias “La Gorda” — ocurrido 21 días después de salirse una prisión en Michoacán — en la colonia Narciso Mendoza, “El Yayo” asumió el control del grupo delictivo “Los Rodolfos”, extorsionador en las alcaldías de Xochimilco, Milpa Alta, Coyoacán y Tlalpan.

En Xochimilco delinque Alberto “N”, alias “El Minimi” y de José Israel “N”, alias “El Pitufo”, integrantes del grupo delictivo “Cártel de Tláhuac”. Están vinculados a la venta y distribución de droga, la extorsión de comerciantes y locatarios, además de la invasión y despojo de predios en dicha demarcación.

De los despojos y otros delitos en Tláhuac tomó el mando Agustín “N”, alias “El Escorpión”, líder de una facción del “Cartel de Tláhuac”, tras la captura de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos” y su ejecución en 2017.