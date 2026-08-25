Delfina Gómez acerca el Registro Civil a las comunidades del Estado de México

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó los avances que ha tenido el Registro Civil de la entidad para acercar sus servicios a las comunidades y garantizar que todas las personas puedan contar con una identidad jurídica.

Durante la conmemoración del 165 Aniversario del Registro Civil del Estado de México, la mandataria informó que durante su administración se han realizado más de 1.7 millones de actos registrales, entre nacimientos, matrimonios, divorcios, adopciones y defunciones.

Delfina Gómez señaló que contar con una identidad es importante para que las personas puedan ejercer otros derechos, como tener acceso a la educación, servicios de salud, programas de protección social y trámites relacionados con el patrimonio y los vínculos familiares. La Gobernadora explicó que el Registro Civil no solamente entrega actas y documentos, sino que permite que cada persona sea reconocida legalmente ante las instituciones.

Como parte de esta estrategia, desde 2024 se han realizado campañas para llevar los servicios a lugares donde las personas tienen dificultades para trasladarse. En este trabajo destacan las oficialías móviles, que han atendido a 283 mil 921 personas en diferentes comunidades del Estado de México.

También se implementó el registro extemporáneo, mediante el cual 7 mil 487 personas adultas mayores y en situación de vulnerabilidad pudieron obtener documentos que les permiten comprobar legalmente su identidad.

Otro de los avances se encuentra en los módulos instalados en hospitales. Estos espacios han permitido registrar de manera oportuna a 101 mil 669 recién nacidos, evitando que las familias tengan que realizar traslados adicionales para obtener el acta de nacimiento de sus hijos. A estas acciones se suman las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, que llevan más de 125 trámites y servicios a diferentes regiones de la entidad.

La inclusión también ha sido una parte importante de los trabajos del Registro Civil. En el Estado de México se han celebrado 4 mil 203 matrimonios igualitarios y se han realizado mil 101 reconocimientos de identidad de género. Además, la entidad se convirtió en la quinta del país en expedir un acta de nacimiento no binaria, con lo que se busca reconocer la identidad de las personas y garantizar sus derechos sin discriminación.

Para facilitar el acceso a los servicios, también se ha capacitado al personal del Registro Civil para realizar actos registrales en lengua de señas y lenguas maternas. Asimismo, se han expedido 336 actas en sistema Braille para personas con discapacidad visual. Durante el evento por los 165 años de la institución, también se entregaron reconocimientos a servidores públicos que cuentan con 25 y 38 años de trayectoria dentro del Registro Civil.

Delfina Gómez afirmó que acercar los servicios públicos a las comunidades forma parte de una visión de gobierno que busca atender a las personas de manera más directa y humana. La Gobernadora estuvo acompañada por Jorge Leonel Wheatley Fernández, director general del Registro Nacional de Población e Identidad; Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno; Jesús George Zamora, consejero Jurídico estatal, y Leo Larraguivel Hinojosa, director general del Registro Civil del Estado de México.

Con estas acciones, el Gobierno estatal busca que el derecho a la identidad llegue a más personas y que los trámites del Registro Civil sean cada vez más accesibles, especialmente para quienes durante años enfrentaron dificultades para obtener sus documentos oficiales.