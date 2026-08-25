Van 8 expedientes en Asuntos Internos por omisiones en denuncias de despojo

Despojo Imagen ilustrativa.

El área de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abiertas ocho investigaciones por servidores públicos que presuntamente cometieron omisiones en denuncias e indagatorias de despojos.

Bertha Alcalde detalló que estas acciones de corrupción podrían estar relacionadas a patrones del pasado y, explicó, se mantiene una evaluación de estos ilícitos llevados a cabo por funcionarios de la institución.

“Vamos a ser muy contundentes, no se va, de ninguna manera a solapar ningún acto de corrupción ni de omisiones de nuestros equipos. Afortunadamente hay mucha gente comprometida con este tema como en general con la procuración de justicia y vamos a atender los casos particulares donde está habiendo denuncias de posibles irregularidades en este caso”, enfatizó la fiscal.