Policías recibirán bono tras marcha del 2 de octubre: Clara Brugada

Encapuchados se enfrentan a policías (Iván Guevara Ramírez/Iván Guevara Ramírez)

En reconocimiento a su temple y valentía frente a las provocaciones, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció que ha dado instrucciones para que se haga entrega de un bono de compensación a la corporación policial luego de que 94 de sus elementos fueron trasladados a distintos hospitales, heridos como consecuencia del embate del Bloque Negro durante la marcha en conmemoración de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.

Brugada elogió a la policía capitalina y reconoció la labor de los policías durante la jornada, celebró que los oficiales no dieron pie a mayores confrontaciones y actuaron en consonancia con las directrices de la corporación, a la que se refirió como una “institución de paz”.

La Jefa de Gobierno expresó su gratitud y respeto hacia los oficiales que contuvieron a los provocadores, recalcó su vocación de servicio y su trabajo diario en aras de proteger la Ciudad de México, manifestó que la actual policía capitalina no reprime.

Luego de las escaramuzas en el Zócalo, 78 de los 94 elementos policiacos hospitalizados fueron dados de alta durante la noche, al tiempo que 16 permanecen en observación y tres se hallan en estado delicado.