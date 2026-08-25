Benito Juárez entrega mil 431 kits escolares para apoyar a familias en el regreso a clases

Kits escolares en Benito Juárez para el regreso a clases 2026

Con el regreso a clases cada vez más cerca, las familias comienzan a preparar mochilas, cuadernos y todo lo necesario para el nuevo ciclo escolar. En Benito Juárez, la alcaldía entregó mil 431 kits escolares a niñas, niños y adolescentes como parte de la acción social “Regreso a Clases BJ 2026”.

Para esta iniciativa se destinaron 2 millones 449 mil 800 pesos, con el propósito de contribuir a la economía de madres y padres de familia residentes de la demarcación y apoyar a estudiantes de educación básica que acuden a planteles públicos ubicados en Benito Juárez.

Cada paquete está integrado por 16 artículos, entre ellos mochila, cuadernos profesionales, block de hojas, juego de geometría, calculadora básica, diccionario, caja de colores, lápices y bolígrafos de tinta negra, azul y roja.

También incluye marcatextos, tijeras, lápices bicolor, goma, sacapuntas, lápiz adhesivo y forros para cuadernos. Con estos materiales, las familias pueden reducir parte del gasto que implica el inicio del ciclo escolar y destinar recursos a otros productos, como uniformes y calzado.

Durante la entrega, los beneficiarios destacaron las facilidades proporcionadas por la alcaldía desde el registro hasta la recepción de los paquetes. Verónica Rojas, vecina de Benito Juárez, señaló que el apoyo representa un ahorro para las familias que cada año deben realizar compras para el regreso a las aulas.

“Estoy muy contenta, ya son varios años que hemos venido y la verdad es que ya se compra lo mínimo. Nuestros niños están listos para iniciar las clases el próximo lunes. Muchas familias sí necesitamos este apoyo”, expresó.

Reducir el gasto familiar

La alcaldía señaló que la entrega busca contribuir a que estudiantes de primaria y secundaria continúen sus estudios y, al mismo tiempo, apoyar las condiciones económicas de las familias durante el regreso a clases.

Pedro Meneses, padre de familia beneficiario, también destacó el apoyo recibido y las facilidades para completar el proceso de entrega. Señaló que, en su caso, el personal de la alcaldía le brindó atención para agilizar la recepción del paquete.

Por su parte, Juan Adrián González Bruzzone, director general de Participación Vecinal y Vinculación, afirmó que el regreso a clases representa un momento de ilusión para los estudiantes, pero también un esfuerzo económico para las familias, por lo que consideró necesario acompañarlas con acciones concretas.

Además del apoyo educativo, la alcaldía informó que para este regreso a clases se implementará el operativo “Regreso a Clases con Blindar BJ 360°”, instruido por el alcalde Luis Mendoza, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y padres de familia durante el inicio del nuevo ciclo escolar.