¡Desmantelan a la Anti Unión Tepito! Detienen al “Duro”

Detenidos Integrantes de "La Anti Unión Tepito" detenidos. (SSPC y SSC)

En un despiegue operativo entre autoridades de seguridad locales y federales, fueron detenidos Diego Altamirano Vilchis, de 21 años y Derek Abraham Altamirano Vilchis, alias “Duro”, de 23 años, criminales que forman parte de la organización delictiva “Fuerza Antiunión” que mantiene disputa con el grupo “La Unión Tepito”.

Los delincuentes fueron localizados en dos inmuebles que las autoridades tenían bajo investigación.

De esa forma se ejecutaron dos cateos en domicilios de la alcaldía Venustiano Carranza, donde fueron detenidos Derek Abraham “N” y Diego “N”, además se aseguraron seis teléfonos celulares y dosis de droga.

“La Patrona” que colocó amenazas en Garibaldi fue detenida

Las detenciones de líderes y miembros del grupo atagónico de “La Unión Tepito” han sido en grandes paquetes. La última, ocurrida el 27 marzo, fue arrestada Mireya “N”, alias “La Señora o La Patrona”, pareja sentimental de Jorge Flores “El Tortas”, líder del grupo delictivo, quienes en el mes de febrero, colocaron mantas y carteles amenazantes en la plaza Garibaldi.

Dicha célula criminal es señalada con la venta de droga y extorsión en el centro de la capital, así como en la zona de restaurantes de la Plaza Garibaldi.

El primero de marzo, habían sido detenidos cuatro sujetos que presuntamente, también participaron en la instalación de los carteles.

Con “La Patrona”, también fueron arrestados Jesús “N” de 24 años de edad, quien previamente fue detenido por delitos contra la salud y uso de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. También, Jade “N” de 22 años, quien cuenta con antecedentes delictivos por el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en 2019.

Igualmente, se detuvo a Jacobo “N” de 28 años, quien cometió un robo en el 2022; Edmundo “N” de 47 y Arleth “N” de 20 años.

En ese mismo mes, la policía capitalina capturó a siete líderes de los grupos delictivos “La Unión Tepito” y ”Anti Unión Tepito", que se atacaron a balazos en las colonias Valle Gómez y Centro, donde uno perdió la vida.

La agresión ocurrió en las calles Proaño y Vanadio, de la colonia Valle Gómez, donde los integrantes de ambos cárteles arribaron en motocicletas e iniciaron una riña y dispararon en contra de un hombre de 23 años de edad que fue trasladado por sus medios a un hospital donde posteriormente perdió la vida.

En tanto, en la calle República de Paraguay, de la colonia Centro, había tres personas heridas, y los responsables eran los mismos sujetos que participaron en la otra agresión.

En seguida, se informó que los agresores circulaban por la avenida Oceanía, y a la altura de la avenida 602, de la Colonia Pensador Mexicano, en la alcaldía Venustiano Carranza fue interceptada la motocicleta color negro sin placas de circulación.