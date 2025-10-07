Detienen a 3 extorsionadores que exigieron dinero a vendedor de casa de materiales en Iztapalapa

Detenidos Extorsionadores detenidos en Iztapalapa. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a tres extorsionadores que exigieron al dueño de una casa de materiales que entregara dinero para evitar daños a su persona y su negocio, en la alcaldía Iztapalapa.

El propietario del local, en la calle Benito Juárez en la colonia Consejo Agrarista, denunció a los policías que momentos antes, tres sujetos ingresaron a su negocio, le pidieron entregar una cantidad de dinero en efectivo para no causarle daño y posteriormente se retiraron del lugar, a bordo de una camioneta color gris.

Rápidamente, los agentes alcanzaron a los responsables en el Eje 5 Sur avenida Leyes de Reforma y la calle Baratillo, en la colonia Central de Abasto, donde les solicitaron bajar del vehículo y al revisar sus pertenencias, les aseguraron una mochila tipo cangurera que contenía la cantidad de dinero señalada por el afectado.

Posteriormente, los detenidos fueron reconocidos por el trabajador de la tienda de materiales, como los extorsionadores que lo amenazaron y amedrentaron, también añadió que estas mismas personas anteriormente ya lo habían extorsionado.