Gerardo Ulloa lleva “Jornadas Comunitarias Móviles” a las calles de Nezahualcóyotl

“Jornadas Comunitarias Móviles”

El diputado federal Gerardo Ulloa Pérez ha intensificado en las últimas semanas sus “Jornadas Comunitarias Móviles”, visitando recientemente las colonias Evolución Metropolitana y Benito Juárez, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud en los sectores más vulnerables.

Estas jornadas gratuitas se realizan con la ayuda de una unidad médica móvil equipada para ofrecer servicios de atención médica general, consulta dental, terapia psicológica y asesoría legal.

“En cada calle, en cada oficio y en cada historia se siente nuestra gente, el trabajo de todos los días late en el corazón de Neza” destacó Ulloa Pérez durante su recorrido.

Esta iniciativa no solo busca llevar atención a estos sectores sino que busca consolidar una cultura de la prevención y el autocuidado.

Mediante la detección oportuna de padecimientos y el seguimiento clínico, la unidad móvil busca evitar que los problemas de salud se agraven, facilitando además el acceso a tratamientos especializados como acupuntura, auriculoterapia, podología y fisioterapia.

Al instalarse en puntos estratégicos, las jornadas aseguran que incluso las personas con movilidad limitada puedan recibir atención profesional sin costo alguno.

Con esta iniciativa Gerardo Ulloa reafirma su compromiso con la justicia social. Su labor en territorio se complementa con su agenda legislativa federal, donde ha impulsado iniciativas como la creación de un Sistema Nacional de Prevención del Suicidio.