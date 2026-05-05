Con estrategia “Ola Verde” logra Edomex ocho traslados de órganos

Estrategia “Ola Verde”

Durante 2026 a través de la estrategia “Ola Verde”, el Estado de México ha realizado el traslado de ocho órganos, una donación de tejidos y dos muestras de histocompatibilidad para beneficiar a mexiquenses que esperan una segunda oportunidad de vida.

Este es el resultado de un trabajo conjunto entre el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y diversas dependencias estatales para garantizar que los protocolos de trasplante se lleven a cabo de manera eficaz.

Durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Trasplantes del Estado de México (CETEM), Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud estatal, destacó la importancia de estos programas de donación de órganos y tejidos que traen beneficio a personas bajo tratamiento dentro de la entidad.

Informó que, en el primer trimestre del 2026, el sector salud público y privado de la entidad han realizado siete trasplantes de córnea, nueve de riñón y uno de hígado de personas que han perdido la vida.

También 12 donaciones multiorgánicas con las que se obtuvieron 22 riñones, ocho hígados y tres corazones. En tanto, de donadores vivos se han procurado 20 riñones.

La Secretaría de Salud realiza actividades como los concursos de Canto y Dibujo Infantil, así como el programa Municipio Amigo de la Donación con la finalidad de fomentar la donación de órganos y tejidos.