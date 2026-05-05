Conmemoran en Rayón el 164 aniversario de la Batalla de Puebla

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla en la 22/a Zona Militar, ubicada en el municipio de Rayón.

En el evento se realizó un enlace nacional en el que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tomó protesta de bandera a soldados del Servicio Militar Nacional clase 2007 y a mujeres voluntarias. En su mensaje, destacó la importancia de la coordinación entre poderes y órdenes de gobierno para la defensa de los intereses nacionales.

Conmemoran en Rayón el 164 aniversario de la Batalla de Puebla

En el acto estatal, la mandataria mexiquense entregó reconocimientos a tres jóvenes por su participación en el Servicio Militar Nacional. La ceremonia concluyó con un exhorto a cargo del comandante de la 22/a Zona Militar, Armando López Esquivel.

Previo al evento, se llevó a cabo una sesión de la Mesa de Paz en el mismo recinto, en la que autoridades revisaron acciones de seguridad con la participación de las Fuerzas Armadas. También asistieron representantes de los tres poderes, servidores públicos y ciudadanía.