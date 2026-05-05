Detienen a criminal que prendió fuego a un perro en Magdalena Contreras

Detenido Aldo "N". (FGJCDMX)

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Aldo “N” porhaber prendido fuego a un perro el 26 de noviembre de 2024, en la colonia El Ocotal, alcaldía Magdalena Contreras.

De acuerdo con la investigación, Aldo “N” ingresó al domicilio de su expareja tras brincar la barda. En el lugar se generó una discusión y, en ese contexto, roció con gasolina a un perro para prenderle fuego, provocándole lesiones que posteriormente le causaron la muerte.

Las indagatorias permitieron reconstruir lo ocurrido. Se recabaron entrevistas de la víctima y testigos, así como dictámenes periciales en materia de veterinaria forense que documentaron lesiones por quemaduras de primero, segundo y tercer grado, con una extensión mayor al 25 por ciento del cuerpo del animal. Los peritajes concluyeron que estas lesiones pusieron en peligro su vida y derivaron en su muerte.

Con estos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión en contra de este sujeto, la cual fue ejecutada el cuatro de mayo de 2026 en la alcaldía Tláhuac por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

El hombre fue trasladado e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.