Detienen a un “Oaxaco” en ÁO; van 4 capturados en una semana

Detenido Aquiles Juárez Ruiz. (SSC)

Fue detenido Aquiles Juárez Ruiz, de 35 años de edad, principal operador de Olga Hernández Ortiz, alias “La Güera”, lideresa del grupo delictivo “Los Oaxacos”, vendedores de droga, homicidio y extorsión, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con las investigaciones policiales, “Los Oaxacos” se dedican al narcomenudeo y la extorsión en las colonias La Era, Loma de la Era, Torres del Potrero, Santa Rosa Xochiac y San Bartolo Ameyalco.

“La Güera”, objetivo prioritario para las autoridades, fue arrestada el pasado cuatro de octubre, cuando vendía droga y amenazó a policías con un arma.

En el cruce de las calles Cedros y Miguel Hidalgo, en el Pueblo de San Bartolo Ameyalco, dos sujetos intercambiaban droga por dinero en efectivo, hombres que al observar a los agentes de seguridad, intentaron huir.

Cuando intentaron huir y los alcanzaron, las autoridades les hallaron 60 bolsitas de plástico con marihuana, una pistola tipo pluma con tres cartuchos útiles y dinero en efectivo.

Uno de estos sujetos ingresó en dos ocasiones a la cárcel, la primera vez en el año 2012 por el delito de cohecho y el segundo en 2023 por delitos contra la salud.

Captura de “La Güera”

Olga “N”, “La Güera”, lideresa de “Los Oaxacos” y dos hombres más fueron detenidos el pasado cuatro de octubre en la Colonia Lomas de la Era, cuando vendían droga en el cruce de la Avenida México 68 y Calle Pocitos.

Al momento de marcarles el alto, desde un automóvil color gris Olga “N” amagó a los uniformados con un arma de fuego, por lo cual se inició una persecución, mientras que en el punto aseguraron a Martín “N”, de 23 años.

En su huida, “La Güera”, quien conducía el vehículo, se impactó con otro automóvil en la esquina de Flor de San Juan y Gloria, en la Colonia Torres de Potrero, donde fue detenida junto con su hijo, Said “N”, de 26 años, que viajaba en la parte trasera.

Luego de una revisión, les aseguraron 46 bolsas transparentes con marihuana, 191 bolsas color azul con cocaína en piedra, 49 bolsas transparentes con la misma sustancia en polvo, además de un arma de fuego corta, un cargador con 15 cartuchos útiles y dinero en efectivo.

El 17 de noviembre de 2022, fueron asesinadas la entonces líderesa del grupo, Reyna Juárez Ruiz, y su hija de 14 años dentro de su domicilio; tras lo cual sus familiares Evelio Reyes Sánchez y Aquiles Juárez Ruiz asumieron el liderazgo del grupo criminal, pero actualmente se encuentran detenidos.

Las indagatorias también ubican a Nancy “N”, hija de Reyna Juárez, como integrante de este grupo y quien también es objetivo prioritario.