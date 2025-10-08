Supervisan avances en la rehabilitación integral de la Avenida Recursos Hidráulicos en Ecatepec

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss realizó una visita técnica para supervisar los avances de la intervención integral que se lleva a cabo en la Avenida Recursos Hidráulicos, una de las obras más importantes de infraestructura vial en Ecatepec. El proyecto contempla una extensión de 1.8 kilómetros y busca mejorar significativamente la movilidad y las condiciones urbanas en esta zona del municipio.

Durante el recorrido, Cisneros destacó que esta obra forma parte del compromiso del gobierno estatal y municipal para atender las necesidades más urgentes de la población, especialmente en materia de infraestructura y servicios públicos. “Estamos supervisando que los trabajos se realicen de manera correcta y en los tiempos establecidos, porque sabemos que esta avenida es vital para miles de familias que transitan diariamente por aquí”, señaló.

La legisladora también agradeció el respaldo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, por el apoyo que su administración ha brindado al pueblo de Ecatepec. “Gracias querida gobernadora por todo el apoyo de su gobierno con nuestro municipio. Con su respaldo seguimos impulsando el #CambioConHonestidad que la gente exige”, expresó Cisneros en sus redes sociales.

La rehabilitación de la Avenida Recursos Hidráulicos incluye trabajos de pavimentación, drenaje, sustitución de luminarias, señalización y mejora de banquetas, lo que permitirá ofrecer un espacio más seguro y funcional tanto para automovilistas como para peatones. La obra beneficiará a colonias aledañas que por años padecieron el deterioro de esta vialidad, uno de los principales accesos hacia zonas industriales y habitacionales de Ecatepec.

Azucena Cisneros reiteró su compromiso con los habitantes del municipio y afirmó que continuará vigilando el avance de esta y otras obras prioritarias. “Ecatepec merece calles dignas, seguras y funcionales. No descansaremos hasta lograr que cada colonia vea resultados tangibles del trabajo honesto y cercano al pueblo”, afirmó.

Con esta intervención, Ecatepec busca mejorar la infraestructura urbana y reforzar la confianza ciudadana en las acciones de gobierno y fortalecer el desarrollo integral de Ecatepec.