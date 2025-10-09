Hallan cuerpo en una cisterna durante demolición del Hospital del ISSSTE

Encuentran cadaver en cisterna durante demolición del Hospital Dr. González Castañeda

Este jueves fueron descubiertos restos óseos de un hombre dentro de una cisterna en las obras del Hospital Dr. González Castañeda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El cadáver fue hallado durante las actividades de demolición de la estructura del hospital que se planea reconstruir para brindar servicios de salud más amplios a la población.

Respecto al desafortunado hallazgo, el ISSSTE informó que se actuó conforme al protocolo y se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Así, los trabajos continuaron de manera controlada, destacaron que las labores de demolición del inmueble se han ejecutado en todo momento de forma planificada y bajo estrictas medidas de seguridad, sin que se hayan registrado incidentes que involucren al personal o a la población aledaña.

Se informó que se iniciará una investigación para identificar la identidad del hombre y verificar si contaba con algún reporte de desaparición o búsqueda.

La reconstrucción de este hospital del ISSSTE comenzó hace dos meses con el objetivo de construir una nueva unidad médica que beneficié a más de 100 mil derechohabientes de Tlatelolco y la zona norte de la Ciudad de México.