Aseguran 5 toneladas de autopartes en GAM; hay dos detenidos

Detenido Autopartes aseguradas. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ejecutaron dos órdenes de cateo en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde aseguraron alrededor de cinco toneladas de autopartes.

Fueron detenidos Carlos “N” y Ana Laura “N”, integrantes de una célula delictiva dedicada al robo de vehículos, su desmantelamiento y a la venta de piezas en accesorias; además, se aseguraron 300 dosis de droga y un arma de fuego corta.

En conjunto con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, con apoyo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN), se mantenían investigaciones por la venta de autopartes robadas en calles de la colonia Guadalupe Insurgentes. Ahí los policías ubicaron dos inmuebles que eran utilizados para actividades ilícitas, por lo que mantuvieron las vigilancias fijas y móviles en las inmediaciones.

Fue así que los uniformados obtuvieron órdenes de cateo para intervenir en los domicilios en los que se desplegaron dispositivos de seguridad simultáneos.

El primer cateo se realizó en un inmueble en la avenida Insurgentes Norte, donde fueron detenidos Carlos “N” y Ana Laura “N” y se aseguraron 95 dosis de metanfetamina, 118 de cocaína, 100 envoltorios de marihuana, un arma de fuego corta, cuatro cajas de cartuchos útiles y una tarjeta de circulación con reporte de robo activo.

En tanto, en el segundo inmueble localizado en la calle Aurelio Leyva, el personal operativo halló diferentes piezas automotrices con un peso aproximado de cinco toneladas de autopartes y dos faros de diferentes vehículos con reporte de robo.

Una vez que se tomó conocimiento de todo lo hallado en los inmuebles y que se concluyeron con las diligencias, los predios quedaron sellados y bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones que deriven del caso.

Los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público quien definirá su situación jurídica.