¿Hay doble Hoy No Circula HOY 9 de mayo 2026? Te decimos qué autos descansan en CDMX y EdoMex este sábado

Las altas temperaturas y los reportes sobre contaminación encendieron las alertas entre quienes necesitan usar el coche este fin de semana a causa de la sospecha de la existencia de un Doble Hoy No Circula para este sábado 9 de mayo de 2026.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades ambientales no han confirmado la activación de una nueva contingencia ambiental para el sábado previo al Día de las Madres, por lo que el programa Hoy No Circula sabatino operaría de manera normal en la CDMX y el Edomex.

Eso significa que la restricción vehicular aplicará conforme al calendario habitual y no bajo esquema doble.

¿Qué autos no circulan este sábado 9 de mayo de 2026?

Al tratarse del segundo sábado del mes, los vehículos que descansan son aquellos con:

Autos que no pueden circular este sábado 9 de mayo de 2026

Vehículos con Holograma 1, terminación 0, 2, 4, 6 y 8. Estos autos no circulan el segundo y cuarto sábado de cada mes

y cuarto sábado de cada mes Vehículos con Holograma 2. Estos autos no circulan ningún sábado

Vehículos con placas extranjeras. Estos autos no circulan ningún sábado

El horario del programa es de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche.

¿Qué pasa si sí activan contingencia ambiental?

Si la Comisión Ambiental de la Megalópolis determina que la calidad del aire empeora, entonces podría activarse el Doble Hoy No Circula.

En ese escenario, las restricciones aumentan y más vehículos tendrían prohibido circular, incluyendo algunos con holograma 0 y 00.

Autos que normalmente se restringen con Doble Hoy No Circula

Todos los autos con holograma 2

Carros con holograma 1 y terminación de placas PAR: 0, 2, 4, 6, 8

Autos con holograma 0 y 00 con engomado ROSA y terminación de placas 7 y 8

Carros foráneos

Vehículos con permiso para circular sin placas

Por eso miles de conductores revisan constantemente los anuncios oficiales antes de salir, especialmente en temporadas de calor extremo donde el ozono aumenta.

Mientras tanto, este sábado 9 de mayo el programa se mantiene, hasta ahora, sin Doble Hoy No Circula.