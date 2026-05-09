Sindicatos ven necesario llevar la ley de cuidados a la acción laboral

La Mirada Sindical en la Consulta de la Ley de Cuidados

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Royfid Torres González, realizó el foro “La Mirada Sindical en la Consulta del Proyecto de Ley de Cuidados” en el que se concluyó que es necesario materializar la Ley del Sistema de Cuidados en la ciudad de México en acciones laborales claras y ejecutables.

Durante el evento participaron integrantes de diferentes sindicatos del sector productivo de México, quienes compartieron experiencias y coincidieron en la necesidad de que la próxima Ley sea incluyente, con enfoque intergeneracional y plasme todas las necesidades en los contratos colectivos de trabajo entre empleados y empleadores.

Roy Torres destacó que es en el campo laboral, donde se deben ejecutar las acciones de la Ley del Sistema de Cuidados, ya que el tiempo y el cuidado es uno de los mayores problemas.

Y aseguró que integrar la perspectiva de los sindicatos “se vuelve más importante, para entender los contextos, a través de las experiencias que nos han dejado”, expresó.

Las participantes coincidieron que la redistribución y la empatía de los empleadores es fundamental para el funcionamiento de la Ley y socializar sus alcances y relevancia ha sido uno de los mayores retos en algunos casos.

Erika Rosa Fernández Mejía, secretaria general de sitios de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México y del Sindicato Nacional de Trabajadores de Instituciones Financieras, comentó que han promovido prácticas que impactan en permisos de paternidad, de cuidados, licencias para procurar su salud.

Destacó que tienen asociados como AXXA Seguros, que tienen políticas francesas laborales que repercuten en la calidad de vida y productividad de sus empleados.

Carolina Desirée Madrigal , secretaria general de de la Industria de Entretenimiento, Turismo, Gastronomía y Comunicaciones en México de la Confederación de Trabajadores de México, detalló que entre sus solicitudes está que la ley sea progresiva, intergeneracional, con mediciones y con opciones de vivienda y movilidad.

La secretaria general de la Federación de Sindicatos Unidos de la República Mexicana de la CROM, Taide Gonzalez, destacó el cansancio mental y físico, así como la sobrecarga que afecta a los trabajadores ante una nula política de cuidados.

Ejemplificó que en Walmart, han podido aplicar prácticas como permisos de paternidad de 40 días durante el embarazo, para apoyo y estancia con sus parejas e hijos.

Yessica Camuñas Elizondo, secretaria de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA por sus siglas), estableció que siendo un gremio donde el 90 por ciento son varones, aspectos como la lactancia o permisos menstruantes impactan en la calidad de vida y seguridad.

El legislador destacó que las instituciones deben realizar métricas de cuidados, ya que en países como Estados Unidos hay cifras que revelan que la pérdida económica por abandono de los empleos de mujeres y hombres relacionada con los cuidados es de 400 mil millones de dólares, pero también hay evaluaciones positivas que se deben tomar en cuenta al momento de hablar de corresponsabilidad del sector público o privado.

“Aunque acá (México) faltan mediciones, hay estadísticas positivas, por ejemplo en Estados Unidos, que nos dicen que por cada dólar invertido en cuidados, hay 18 de retorno y son de los aspectos que debemos valorar en México”, sentenció.