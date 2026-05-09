Ecatepec avanza con repavimentación en Valle de Anáhuac y Venta de Carpio

Ecatepec fortalece capacitación policial con supervisión en Academia de Policía

El gobierno de Ecatepec supervisó las instalaciones y actividades de la Academia de Policía municipal junto con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de las acciones para fortalecer la profesionalización de las y los elementos de seguridad.

Durante el recorrido, autoridades municipales destacaron que uno de los principales objetivos es mejorar la capacitación, disciplina y preparación de los policías que diariamente realizan labores de vigilancia y atención a la ciudadanía.

En las actividades participó personal de la dependencia federal encabezada por Omar García Harfuch, con quien se mantiene coordinación para reforzar las estrategias de seguridad en el municipio.

El gobierno municipal señaló que la transformación de la seguridad pública también depende de contar con corporaciones más preparadas y cercanas a la población, por lo que se trabaja en fortalecer la formación de nuevos elementos y la actualización constante de los policías en activo.

Asimismo, se destacó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno ha permitido avanzar en acciones para mejorar las herramientas, capacidades operativas y atención que brinda la policía municipal a las familias de Ecatepec.

Las autoridades indicaron que la estrategia de seguridad no solo contempla operativos y vigilancia, sino también la atención a las causas que generan violencia, la recuperación de espacios públicos y la formación de mejores cuerpos policiales.

Durante la supervisión se revisaron áreas de capacitación, disciplina y preparación física, además de las condiciones en las que se desarrollan las actividades académicas y operativas de los elementos de seguridad.

El gobierno municipal reiteró que continuará impulsando acciones para fortalecer la confianza ciudadana en la policía y construir una corporación más profesional y comprometida con la paz y la seguridad del municipio.

Señalaron que la capacitación constante es una herramienta fundamental para mejorar la atención a la población y responder de manera más eficiente ante situaciones de emergencia y prevención del delito en Ecatepec.