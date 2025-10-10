Rehabilitarán 102 mercados públicos con inversión histórica de 340 millones de pesos

Los trámites digitales estarán disponibles para las y los locatarios de mercados públicos.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada presentó el programa “Mercados que Florecen”, enfocado en la rehabilitación y mantenimiento de los mercados públicos de la capital.

En su primera etapa, 80 mercados recibirán 240 millones de pesos para obras de infraestructura, mientras que 22 más serán atendidos mediante otros programas, sumando una inversión total de 340 millones de pesos en beneficio de 102 mercados, cifra superior a la ejercida el año pasado.

Las acciones se realizarán en coordinación con las alcaldías, que también destinarán recursos propios para reforzar la atención a otros centros de abasto.

“Estamos apoyando esta gran tarea de la economía popular. Este año se beneficiarán 80 mercados con 240 millones de pesos; el año pasado se apoyó a 48 con la misma cantidad. Hoy ampliamos el alcance y fortalecemos la coordinación con las alcaldías”, explicó.El programa contempla trabajos de mantenimiento mayor y menor para garantizar la seguridad de locatarios y usuarios. Las obras se enfocarán en instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de gas, luego de un diagnóstico elaborado junto con la Secretaría de Protección Civil y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Además, los proyectos se acompañarán de un sistema de supervisión quincenal y mensual, con participación ciudadana, para asegurar la correcta ejecución de las obras.

Entre las intervenciones complementarias, destaca la instalación de 20 sistemas de captación y potabilización de agua de lluvia en igual número de mercados, con una inversión de 20 millones de pesos, así como trabajos eléctricos en la nave menor del Mercado de La Merced, donde se invierten 25 millones, y la construcción de cuatro nuevas naves en la Central de Abasto, con recursos estimados en 30 millones de pesos entre 2025 y 2026.

Mercomuna: impulsar el consumo local

Además de las obras físicas, el programa busca revitalizar la economía popular mediante el fortalecimiento del esquema Mercomuna, que permite a las familias canjear vales en mercados y comercios locales, evitando su uso en grandes cadenas comerciales.

“Mercomuna significa mil millones de pesos inyectados a los mercados y al comercio local. Es la manera en que la gente puede consumir en sus propios barrios y colonias”, destacó Brugada. Agregó que el registro para los locatarios interesados puede realizarse llamando a Locatel (56 58 11 11 o *311), y exhortó a los comerciantes a sumarse al programa.

La mandataria aseguró que este modelo duplica el impacto social, al beneficiar tanto a las familias con apoyos alimentarios como a los negocios de barrio que reciben los vales.

“Queremos mercados con vida, donde la gente vuelva a comprar y se sienta segura. Si los mercados florecen, la ciudad florece”, afirmó.

Patrimonio vivo de la ciudad

Durante el evento, la Secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, explicó que la Ciudad de México celebra este año 700 años de historia de sus mercados públicos, desde el antiguo Tlatelolco, considerado el motor económico de la gran Tenochtitlan.“Los mercados no son solo pasado, son el futuro. Cada locatario es una empresa, una fuente de empleo y soberanía alimentaria. Con esta inversión de 234 millones de pesos, se garantiza el derecho al trabajo digno y seguro”, expresó Zabalza.

El programa también contempla el seguimiento de los proyectos por parte de la Secretaría de Obras y Servicios y de las propias comunidades de locatarios, con la meta de consolidar a los mercados como espacios de identidad, seguridad y prosperidad económica.

Actualmente, los 340 mercados públicos de la capital generan alrededor de 250 mil empleos directos, y su rehabilitación, señaló Brugada, representa una inversión estratégica en la economía popular y la seguridad comunitaria.

“Antes de embellecer los mercados, debemos garantizar que estén seguros. Queremos que cada espacio de abasto popular sea motor de la economía barrial, un punto de encuentro y orgullo para la ciudad”, concluyó la Jefa de Gobierno.