A partir del 15 de octubre aumenta el pasaje mínimo en el Edomex; la nueva tarifa será de $14

Sube tarifa mínima del pasaje en el Edomex (Crisanta Espinosa Aguilar)

La tarifa mínima del pasaje en el Estado de México aumentará un 17% a partir del 15 de octubre; esto significa que el costo base pasará de $12 a $14 por los primeros 5 kilómetros recorridos.

Esta nueva tarifa fue anunciada en la Gaceta del Gobierno luego de que se sostuvieran diversas negociaciones entre la Secretaría de Movilidad y concesionarios que exigían este aumento para poder brindar mejor servicio a los usuarios debido al alza en el precio de los combustibles, costos de renovación de las unidades y las exigencias de modernización.

De acuerdo al nuevo tabulador, por cada kilómetro adicional que exceda los 5 iniciales, aumentarán 25 centavos; en los municipios del sur del estado, la tarifa será de 11 pesos por los primeros 10 km y 25 centavos por kilómetro adicional.

Con el objetivo de proteger a grupos vulnerables, este aumento tendrá algunas excepciones: niños menores de cinco años podrán ocupar el servicio sin pagar; el incremento no será aplicable para adultos mayores que presenten su credencial del INAPAM.