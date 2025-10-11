Realizan trabajos de retiro de escombro y limpieza por fuertes lluvias en la Magdalena Contreras

La alcaldía Magdalena Contreras informó sobre los trabajos que se han realizado para atender las emergencias que se presentaron en las últimas 48 horas como consecuencia de las fuertes lluvias que han azotado a la Ciudad de México.

La noche del viernes 10 de octubre, se registró un deslizamiento de ladera en la colonia Ixtlahualtongo, que afectó directamente a cuatro viviendas, obstruyendo los accesos principales debido al deslizamiento de aproximadamente 150 metros cúbicos de tierra y material orgánico.

Se informó que el origen del incidente fue una filtración en la toma de captación pluvial ubicada en la calle Ojo de Agua, lo que provocó el reblandecimiento del talud.

Fue a las primeras horas de este sábado que se iniciaron los trabajos de retiro de escombros, para lo que fueron requeridos una retroexcavadora, dos vehículos tipo Bobcat y cuadrillas de trabajadores, permitiendo la liberación del paso peatonal.

El alcalde Fernando Mercado Guaida, dio a conocer que no se registraron personas lesionadas ni daños estructurales visibles en las viviendas afectadas; destacó que de manera oportuna se realizó el despliegue del personal de Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Servicios Urbanos para atender el incidente.

Aunado a este hecho, el jueves 9 de octubre, se registró una inundación en la calle Río Amazonas, colonia La Malinche, por el taponamiento del cárcamo ubicado en la parte alta de la zona.

El acontecimiento fue atendido por personal de Protección Civil para realizar la limpieza y destape de los accesorios hidráulicos, retirando piedras, arena y tierra.

Además se contó con el apoyo de la Policía Auxiliar, los Directores de Calidad en Gobierno, de Servicios Urbanos y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), que realizó una inspección con cámara especializada para detectar las causas internas del taponamiento, provocado por la acumulación de basura como llantas, troncos y otros residuos.

La alcaldía también reportó afectaciones por deslaves en Calle Orquídea, en Col. Lomas de San Bernabé; Av. Hidalgo, Col. El Tanque y Calle Ermitaño en Col. Huayatla.