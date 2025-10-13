Abogado baleado en tribunal CDMX no está muerto

Cohen

Incluso la familia del abogado David Cohen llegó a pensar que efectivamente, el jurista baleado a las afueras del Tribunal CDMX había muerto; no fue así, todo se trató de un error, uno más, de la Fiscalía Capitalina encabezada por Bertha María Alcalde.

Al filo de las 8:40 de la noche la esposa del abogado agredido estaba ya con los médicos que intervinieron a Cohen y le dieron la buena noticia: su marido logró sortear la cirugía y comenzó un lento proceso de recuperación.

Cohen es padre de dos niñas pequeñas y uno de los abogados que cobran más en casos de alto perfil. Las disputas internas en la Cooperativa Cruz Azul es apenas uno de muchos casos por los que era conocido.

En cuanto a los jóvenes que le dispararon, uno de ellos, que declaró tener 17 años, fue procesado por la fiscalía considerándolo mayor de edad en tanto recibe asesoría jurídica y en tanto presenta papeles que compruebe que tiene la edad que dice tener.

El proceso contra el implicado continúa y se espera que su cómplice caiga en las próximas horas.

La fiscalía al darse cuenta de su error emitió un comunicado informando “derivado de la actualización en la información médica disponible, la víctima del evento ocurrido esta tarde en las inmediaciones de Ciudad Judicial no ha fallecido”.