Detienen a narcomenudista y extorsionador de “Los Malcriados 3AD”, grupo de Lenin Canchola

Detenido Sebastián Cuellar. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturó a Sebastián Cuellar Granados, vendedor de narcóticos, extorsionador, cobrador de piso y homínida “Los malcriados 3AD”, célula delictiva cuyo dirigente es Lenin Canchola, delincuente que cumple una condena en prisión.

Sebastián Cuellar tenía su zona de movilidad en la colonia Olivar del Conde, de la alcaldía Álvaro Obregón y fue en la Calle Cinco donde le cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa.

Este sujeto, de 28 años de edad, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Lenin Canchola sentenciado a 50 años de cárcel

El líder de “Los Malcriados Tercera Acción Destructiva 3AD”, Lenin Jonathan Canchola, alias como “El Carnal”, “El Señor de la L” o “El General”, fue sentenciado a 50 años de cárcel desde junio del 2025, luego de casi tres años de ser detenido en Monterrey, Nuevo León.

En julio del 2022, un Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el Reclusorio Oriente tomó la decisión de la sentencia por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa.

La autoridad judicial impuso una multa de 347 mil 520 pesos y dictó una reparación del daño moral por 25 mil 820 pesos a los familiares de una de las víctimas a las que asesinó, los cuales deberán utilizar en el tratamiento psicológico por la muerte ocurrida en 2022.

Canchola fue detenido el 1 de julio del 2022 en el centro de Monterrey, cuando circulaba por la calle Francisco I. Madero. Durante la detención se aseguró un arma de fuego y drogas.

Se le acusa de delitos como homicidio, secuestro, extorsión y venta de drogas en las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.