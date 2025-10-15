DiDi México: choferes se manifiestan por fallas en la app

DiDi México: choferes se manifiesta por fallas en la app

La plataforma de transporte DiDi experimentó una caída generalizada este martes, afectando a miles de usuarios y conductores. Desde primeras horas del día, los choferes reportaron dificultades para acceder a la aplicación, iniciar viajes o recibir pagos, lo que generó inconformidad y llevó a varios de ellos a manifestarse en las oficinas del corporativo en la Ciudad de México.

En redes sociales, DiDi reconoció los problemas y publicó un comunicado oficial en el que aseguró que sus equipos técnicos “están trabajando de manera urgente para resolver el inconveniente”. La empresa atribuyó la interrupción del servicio a una “inesperada caída de la app” y señaló que los sistemas se irán restableciendo de manera gradual a lo largo del día.

Comunicado DIDI “Estamos teniendo fallas, pero ya lo estamos solucionando. ¡Gracias por la paciencia!”, escribió la compañía en su cuenta oficial.

Ante la falta de respuesta inmediata, un grupo de conductores acudió al corporativo para exigir información sobre sus ganancias y la reanudación del servicio. En videos difundidos por redes, se observa a empleados del área técnica dialogando con los choferes y asegurándoles que sus ingresos no se verán afectados.

“Sabemos que es importante para ustedes seguir trabajando, y para nosotros también lo son. Sus ganancias van a estar seguras, y en caso de que algún viaje se haya visto perjudicado, se realizará el procedimiento necesario para compensarlo”, explicó un representante de DiDi a los conductores presentes.

La empresa detalló que las fallas se deben a actualizaciones internas del sistema, catalogadas como “prioridad cero”, lo que ha provocado la interrupción temporal del servicio tanto para socios conductores como para usuarios.

Mientras el servicio se mantiene inactivo, trabajadores permanecen a las afueras de las oficinas esperando una solución. Algunos expresaron su preocupación por la pérdida de ingresos.

DiDi reiteró que los servicios se restablecerán de forma progresiva y pidió a los usuarios mantener la paciencia mientras concluyen las labores técnicas. La compañía no ha especificado el número de afectados ni el alcance total del fallo.