No hay Didi al iniciar el día

Los servicios de taxi por aplicación DIDI registraron una falla general esta mañana, antes de empezar la hora pico matutina.

La app de los usuarios no podrá conectar con los datos del usuario hasta que esto sea solucionado, apareciendo en la pantalla del celular la leyenda: ‘No se pudo cargar, intenta nuevamente’ o ‘Error al conectar, intenta más tarde’

Didi y Uber concentran la mayor parte de los servicios de taxi de este tipo en la Ciudad de México.

Las tarifas de Uber están al doble del precio normal.