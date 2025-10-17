Roberto se puso “creativo”: ladrones saquean Coppel en la CDMX... ¡tras hacerle un hoyo a la pared!

Robo creativo en la ÁO Tres presuntos ladrones se pusieron creativos y robaron un Coppel tras hacerle un agujero a la pared de la tienda. (Especial)

Los criminales de la Ciudad de México cada vez se ponen más creativos.

En la alcaldía Álvaro Obregón, tres presuntos delincuentes saquearon un Coppel mediante un mecanismo digno de Hollywood: hicieron ¡un hoyo en la pared de la tienda!

Los supuestos criminales, liderados por un sujeto llamado Roberto García, lograron meterse al recinto mediante el agujero, para luego reventar los aparadores y saquear los productos.

Teléfonos de gama alta, principalmente iPhones, fueron los objetos rapiñados por los tres hombres, quienes, pese a lo elaborado de su plan, no lograron salirse con la suya.

De acuerdo al periodista C4 Jiménez, Roberto García logró ser capturado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes recuperaron lo robado.

¿Cuánto vale un iPhone en Coppel?

Un iPhone en las tiendas departamentales de Coppel puede ir de un precio de los 40 mil pesos, como el modelo más reciente de la gama más alta, el iPhone 17 Pro de 1 Terabyte, a los 4 mil 199 pesos, como el iPhone 12 de 60 Gigabytes.

El precio depende, sin embargo, de si se paga al contado o se paga en pagos quincenales, en cifras que oscilan de los 500 a los 2 mil pesos, dependiendo el plazo establecido.