Presentan estudio sobre competencias cívicas de jóvenes en la Ciudad de México

IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó el informe Mapas formativos y repertorios cívicos. Un análisis de la tendencia, desarrollo y fortalecimiento de competencias cívicas en las juventudes de la Ciudad de México, elaborado por El Colegio de México (Colmex) y el Tecnológico de Monterrey.

La presentación se realizó en el plantel Casa Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), con la participación de estudiantes, docentes y miembros de la comunidad universitaria.

El estudio analiza las competencias cívicas entre personas de 18 a 24 años en la capital del país, considerando factores como desigualdad social, trayectorias educativas, contextos institucionales y entornos digitales.

Sergio Arturo Bárcena, investigador del Tecnológico de Monterrey, señaló que uno de los principales hallazgos del informe es la diferencia entre jóvenes universitarios y no universitarios en aspectos como conocimiento político, acceso a información y participación pública.

Según explicó, quienes cursan estudios superiores suelen mostrar mayores capacidades para buscar información, debatir temas políticos y comprender instituciones democráticas, aunque persisten desigualdades asociadas a condiciones sociales y educativas.

El estudio también identifica a las redes sociales como la principal fuente de información política entre las juventudes, por encima de los medios tradicionales. No obstante, los investigadores advirtieron sobre desafíos relacionados con la desinformación, la verificación de contenidos y la formación de opiniones en espacios digitales polarizados.

Asimismo, se reportaron obstáculos materiales, cognitivos y motivacionales para la participación política juvenil, entre ellos la percepción de que la información política resulta compleja, poco accesible o alejada de las preocupaciones cotidianas de las personas jóvenes.

Por su parte, Gustavo Urbina Cortés, director del Centro de Estudios Sociológicos del Colmex, presentó resultados obtenidos mediante grupos focales con jóvenes de distintos perfiles sociales. Indicó que parte de la población juvenil experimenta desgaste emocional ante la discusión política, lo que puede derivar en evitar conversaciones públicas para reducir conflictos en ámbitos familiares, escolares o digitales.

El investigador añadió que algunas personas jóvenes consideran que sus opiniones tienen escasa influencia en la vida pública, situación que contribuye al distanciamiento respecto a instituciones y actores políticos.

Lilia Gómez Jiménez, investigadora de la UACM, afirmó que las competencias cívicas mantienen una relación estrecha con desigualdades educativas, económicas y territoriales, y señaló que los resultados del estudio podrían contribuir al diseño de políticas públicas y estrategias dirigidas a las juventudes.