Metro CDMX: estaciones y horarios de la Línea 2 con modificación de servicio del 29 al 31 de mayo

Continúan trabajando en la Línea 2 Varias estaciones permanecerán cerradas este fin de semana y días subsecuentes. (Moisés Pablo Nava)

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de la Ciudad de México informó qué estaciones de la Línea 2 cerrarán durante el transcurso de este fin de semana. Ve cuáles son y hasta cuándo permanecerán cerradas.

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro estarán cerradas este fin de semana?

La SOBSE de la Ciudad de México, en conjunto con autoridades del Metro CDMX, anunció ayer en la noche el cierre de un tramo de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, como parte de las obras preparativas para el Mundial 2026. Este cierre afectará a los usuarios que viajen de noche, ya que se llevará a cabo de las 20:00 horas hasta el cierre de la línea a las 00:00 horas.

Las estaciones que permanecerán cerradas en ese horario son Viaducto y Chabacano. A estas se suman estaciones que sin servicio durante todo el día: San Antonio Abad, Portales y Nativitas.

Así, habrá dos tramos habilitados de línea: de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos.

El cambio será efectivo desde las 20:00 horas de este viernes 29 de mayo hasta las 5:00 horas del jueves 4 de junio. A partir de este último día, los trenes harán su recorrido de Cuatro Caminos a Tasqueña. Sin embargo, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

¿Cómo moverse entre estaciones cerradas de la Línea 2?

Como se ha venido haciendo en estos casos, los usuarios que necesiten viajar en los tramos cerrados contarán con servicio de RTP gratuito entre las estaciones en reparación.

El @MetroCDMX, en conjunto con @SOBSECDMX, informa que, como parte de los trabajos de transformación integral de Calzada de Tlalpan, a partir de las 20:00 horas del viernes 29 de mayo se implementará un esquema especial de operación. La Línea 2 operará en dos circuitos:… pic.twitter.com/HHXyFduj6g — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 29, 2026

¿Cuándo estarán concluidas las obras de la Línea 2 del Metro?

Se espera que las obras queden terminadas para el arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, es decir, el 11 de junio. A través de su comunicado, la SOBSE reiteró que estas obras forman parte de la última fase en preparación para el evento y que la renovación del transporte «perdurará más allá del evento deportivo internacional».