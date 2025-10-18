Capturan a narcomenudistas que asesinaron a hombre en Tlaxpana en agosto

Detenidos El ataque ocurrió el 7 de agosto en el cruce de las calles Nezahualpilli y Laguna Zirahuén. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cuatro narcomenudistas que participaron en el asesinato de un hombre en la colonia Tlaxpana, crimen que ocurrió el pasado siete de agosto.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que a estos sujetos se les aseguraron dos armas de fuego y más de 400 dosis de droga.

El día de la agresión, la víctima de 49 años de edad caminaba sobre el cruce de las calles Nezahualpilli y Laguna Zirahuén, cuando uno de los criminales le disparó e intentó darse a la fuga.

Una vez que los policías acorralaron al agresor, el delincuente les disparó y los agentes respondieron a balazos y lo lesionaron en el tórax de lado derecho y en el abdomen, por ello lo trasladaron, bajo custodia policial, a un hospital.

Al revisarlo le aseguraron un arma de fuego con un cargador y 10 cartuchos útiles.

En seguimiento a los demás involucrados, las autoridades identificaron que estos sujetos también estarían relacionados con la venta de droga en un predio ubicado en la calle Lago Zirahuén, en la colonia Anáhuac Primera Sección, donde ejecutaron un cateo.

En ese sitio, los uniformados decomisaron 274 bolsitas plásticas con marihuana, una bolsa con el mismo vegetal a granel, 188 bolsitas de color traslúcido con cocaína, dos armas de fuego, un cargador, dos cartuchos útiles para escopeta y detuvieron a cuatro hombres de 71, 27 y dos de 34 años de edad.