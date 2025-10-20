Capturan a “La Jefa”, pareja del “Felipillo”, líder de Cártel de Tláhuac

Detenidos Integrantes del "Cártel de Tláhuac" detenidos. (SSC)

La policía capitalina detuvo a Verónica Morales Soto, alias “La Jefa”, pareja sentimental de Luis Felipe Pérez Flores, alias “Felipillo”, actualmente preso, y quien es el líder de la célula delictiva del “Cártel Tláhuac”.

“La Jefa”, de 31 años de edad, cuenta con antecedentes delictivos de 2019 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

“El Felipillo” es hijo del abatido Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, fundador del cárte Este criminal está encarcelado en Michoacán, sitio desde el cual opera distintos puntos de venta de droga.

Esta mujer se dedica a la extorsión, la compra - venta y distribución de droga, homicidio, préstamos de dinero en la modalidad de gota a gota y despojo de predios.

También fueron detenidos Juan Aarón Soto Martínez, de 42 años, quien cuenta con antecedentes delictivos de 2010 por el delito de robo agravado. Maricela Jiménez Hernández, de 41 años y Axel Zaid Soto Jiménez, de 23 años, colaboradores cercanos de “La Jefa” y narcomenudistas.

Estos criminales cometían crímenes en las colonias Arboledas y Miguel Hidalgo, ambas en la alcaldía Tláhuac, donde fueron detenidos.

Las autoridades realizaron un cateo en un domicilio localizado en la Calle Traviata, de la colonia Miguel Hidalgo, donde detuvieron a Juan Aarón y Axel Zaid, y a Maricela Jiménez, además aseguraron 109 bolsitas con marihuana, 487 dosis de cocaína y 84 de metanfetamina.

El segundo despliegue operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la avenida Porvenir, del fraccionamiento Las Arboledas, donde fue detenida “La Jefa”, a quien le decomisaron 97 dosis de marihuana, 200 gramos y 53 dosis de metanfetamina, 335 envoltorios de cocaína, 97 bolsitas con cocaína en piedra, y un teléfono inteligente.

Hijas y esposa del “Ojos” detenidas

Los parientes del “Ojos” están desmantelados casi por completo.Liliana “N”, alias “Li” o “La Voz”, hija de Felipe de Jesús “N”, alias “El Ojos”, fue detenida el pasado tres de octubre, en el municipio de Cuautla, Morelos.

Tras el asesinato del “Ojos”, fue la responsable de venta y distribución de droga bajo las órdenes de su madre, mujer que fue detenida semanas atrás.

“La Voz” es uno de los objetivos prioritarios de la Fiscalía capitalina, por la cual se ofrecía una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien ofreciera información que facilitara su captura.

Previamente, el siete de septiembre, fueron detenidas María “N” y Samantha “N”, viuda e hija del “Ojos”, respectivamente, también investigadas por asociación delictuosa. Ambas fueron detenidas en Pachuca, Hidalgo, y trasladadas a la capital del país, donde permanecen en prisión preventiva.

De acuerdo a las investigaciones, María “N” habría asumido un rol de liderazgo en la organización tras la muerte de “El Ojos” en 2017. Samantha “N” habría fungido como encargada financiera y distribuidora de narcóticos.

Antes, en 2024, fue detenido Kevin “N”, hijo del fallecido Felipe “N”, en posesión de más de 200 dosis de posibles narcóticos, además de un arma de fuego corta y una larga tipo subametralladora.