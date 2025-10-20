Gabino Palomares se presentará en Naucalpan con un concierto gratuito lleno de historia y música social

Ciudadanos y amantes de la música tendrán la oportunidad de disfrutar de una velada única con el cantautor Gabino Palomares, reconocido por sus composiciones que combinan arte, compromiso social y reflexión sobre la realidad mexicana.

El concierto se realizará el jueves 20 de noviembre a las 18:00 horas en el Teatro Bicentenario, ubicado en Av. Juárez s/n, Fraccionamiento El Mirador, a un costado del Palacio Municipal. La entrada será completamente gratuita, con el objetivo de acercar la música y la cultura a toda la comunidad.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Gabino Palomares es considerado uno de los grandes exponentes de la canción social en México, conocido por temas que inspiran, invitan a la reflexión y promueven valores de solidaridad y esperanza. Su repertorio abarca desde canciones emblemáticas de protesta hasta composiciones que celebran la identidad y la historia de México.

El gobierno municipal de Naucalpan, a través de sus programas de cultura y bienestar, busca generar espacios de encuentro donde la música se convierta en un puente de unión entre las personas y fomente la participación ciudadana. Por ello, esta presentación está abierta para todas y todos, desde jóvenes hasta adultos mayores, quienes podrán disfrutar de un espectáculo lleno de sentimiento y creatividad.

El evento también pretende reforzar la importancia de la cultura como herramienta de transformación social, ofreciendo un espacio donde la comunidad pueda convivir, aprender y emocionarse a través del arte. Se espera una asistencia numerosa, dado que Gabino Palomares ha logrado conectar con diversas generaciones gracias a la fuerza de sus mensajes y la autenticidad de sus interpretaciones.

Durante el concierto, los asistentes podrán escuchar clásicos de su repertorio, así como nuevas composiciones que reflejan los retos y esperanzas del México contemporáneo. La organización del evento asegura que se respetarán todas las medidas de seguridad y comodidad para garantizar una experiencia memorable.

Con esta actividad, Naucalpan reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y el arte como motor de cohesión social y bienestar comunitario.