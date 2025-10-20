Gobierno CDMX aclara situación de Utopía en Magdalena Contreras

Utopía en Magdalena Contreras (Rogelio Morales Ponce)

En el polígono del predio donde se construye la UTOPÍA no existía ninguna vivienda construida, sin embargo, el 21 de mayo se celebró un convenio de desocupación voluntaria firmada con todas las familias habitantes de una parte del predio ubicado en Avenida Ojo de Agua no. 287, Lomas de San Bernabé, alcaldía La Magdalena Contreras.

Previo establecimiento de diálogo y acuerdos se llevó a cabo la firma de una minuta en las que se ratificó el compromiso del gobierno capitalino para reubicar a las familias arraigadas en un predio por definir de manera conjunta con las y los vecinos.

Estas familias cuentan con la garantía por parte del Gobierno de la Ciudad de México de recibir una vivienda nueva en un conjunto habitacional a través del Instituto de Vivienda que se construirá en las cercanías del predio que han habitado en condiciones precarias.

A través de las Secretarías de Obras y Servicios Urbanos, Secretaría de Vivienda y la alcaldía La Magdalena Contreras se ha brindado atención a las familias de manera constante y directa, acordando la entrega de apoyos de renta a las familias durante el tiempo que sea necesario.

Lamentamos que un partido político pretenda desinformar a los vecinos con fines poco claros, cuando a través del diálogo ya ha sido trazada una ruta de trabajo que resultará en beneficio de la ciudadanía de Magdalena Contreras.

La nueva Utopía que se construye en la alcaldía La Magdalena Contreras, cuenta con un avance de más del 30 por ciento de obra, contará con instalaciones deportivas, recreativas, culturales y de cuidados gratuitos, destinados a las y los habitantes que más lo necesitan y tendrá capacidad para recibir a más de 3 mil personas en todo el complejo. Este proyecto estará acompañado de acciones integrales en la comunidad, principalmente en materia de abasto de agua.